Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды

Офицер ВС Украины позывным Арти Грин в ходе интервью Youtube-каналу «ALPHA Media» рассказал, что командующие украинской армией скрывают свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте.
«Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные командующие? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы. Это вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», — подчеркнул Грин.
Офицер добавил, что для повышения привлекательности службы в ВСУ нужно повысить престижность украинской армии, но мешает отсутствие авторитетных генералов.
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