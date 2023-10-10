Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что РФ построила большую и мощную армию во время специальной военной операции. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Макгрегор отметил, что Россия сильно нарастила Вооруженные силы в специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что российская армия является смертоносной.
Бывший советник главы Пентагона добавил, что Вашингтон проводил недальновидную политику по отношению к Москве. По его мнению, такие действия США очень глупые.
Ранее отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам.
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Бывший советник главы Пентагона добавил, что Вашингтон проводил недальновидную политику по отношению к Москве. По его мнению, такие действия США очень глупые.
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Екатерина Коршунова