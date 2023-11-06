Офтальмохирург бесплатно провёл лазерную коррекцию зрения бойцу-добровольцу

Офтальмохирург из подмосковной частной клиники бесплатно провёл лазерную коррекцию зрения бойцу-добровольцу.
Shot пишет, что врача тронула история бойца. Мужчина очень хотел вновь попасть в свою десантно-штурмовую бригаду, где проходил службу ещё до СВО.
После службы по контракту 27-летний мужчина вернулся в Уссурийск. Женился, в семье родились двое детей. А с началом мобилизации не стал дожидаться повестки, а пошёл добровольцем, надеясь попасть в родные войска. Но возникла проблема— у мужчины резко упало зрение. Правый глаз видел на -2,25, а левый —0,75. В штурмовики его не взяли, но предложили пойти командиром в другую бригаду.
Отслужив там год, мужчина решил сделать лазерную коррекцию зрения. И, дождавшись отпуска, отправился в Москву. У него было всего 4 дня в столице. На удачу он обратился в первую попавшуюся на глаза в социальных сетях частную офтальмологическую клинику. Там узнали историю бойца и согласились провести операцию в сжатые сроки бесплатно. Лазерная коррекция прошла успешно. Спустя день после операции мужчина отправился на СВО.
Читайте также:
Российские бойцы выбили с позиций солдат ВСУ и не понесли потерь
Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток
После службы по контракту 27-летний мужчина вернулся в Уссурийск. Женился, в семье родились двое детей. А с началом мобилизации не стал дожидаться повестки, а пошёл добровольцем, надеясь попасть в родные войска. Но возникла проблема— у мужчины резко упало зрение. Правый глаз видел на -2,25, а левый —0,75. В штурмовики его не взяли, но предложили пойти командиром в другую бригаду.
Читайте также:
Российские бойцы выбили с позиций солдат ВСУ и не понесли потерь
Боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток
Мария Фирсова