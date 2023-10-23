Огнеметные системы «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности

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Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск применяют новейшие решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ с телеграм-канале.
«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — рассказали в Минобороны.Уточняется, что десантно-штурмовые подразделения на Запорожском направлении около села Вербовое поддерживают солдаты Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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