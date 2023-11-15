«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области

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Российские силы заблокировали украинский военных в районе села Крынки Херсонской области, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам главы региона, после того, как Вооруженные сил РФ подтянули дополнительное количество ресурсов, украинской армии пришлось тяжко. Теперь они сидят по подвалам, а передвигаются только перебежками по ночам.
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