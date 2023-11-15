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«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области

Российские силы заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области
15 ноября 2023, 13:13
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские силы заблокировали украинский военных в районе села Крынки Херсонской области, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», - прокомментировал ситуацию Сальдо.

По словам главы региона, после того, как Вооруженные сил РФ подтянули дополнительное количество ресурсов, украинской армии пришлось тяжко. Теперь они сидят по подвалам, а передвигаются только перебежками по ночам.


Сальдо также заявил, что только за последние пару дней потери ВСУ в районе Крынок составили более сотни человек.

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#боеприпасы
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#сво
#владимир сальдо
#херсонская область
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В Швейцарии назвали главную беду ВСУ
Watson: нехватка личного состава стала основной бедой ВСУ
15 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/william87

Главной бедой ВСУ при контрнаступлении является не отсутствие современных средств вооружения, а нехватка личного состава. Такое мнение высказывается в статье швейцарского издания Watson.
«Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — приводятся в статье слова заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.

По словам автора материала, в Киеве уже признали данную проблему. Тогда в августе Верховная рада законодательно сократила список медицинских показаний для непригодности к службе. Также хотели ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, сбежавших за границу.

В целом, будущее Украины выглядит мрачно, считает журналист. Киевские власти постоянно заявляют о продолжении контрнаступления ВСУ, однако для этого им необходимо большое число людей. Однако новобранцы, немеющие опыта будут больше погибать, а значит и людей будет требоваться все больше и больше. Таким образом, получается замкнутый круг, заключается в материале издания Watson.

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#украина
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#всу
#сво
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В Тюменской области задержан мужчина, передававший секретные данные Киеву
ФСБ: в Тюменской области задержан сборщик секретных сведений для Украины
15 ноября 2023, 12:37

Фото: iStock/Thomasaf

В Тюменской области ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Следствие установило, что мужчина за денежное вознаграждение собирал секретные данные о военных объектах в регионе и передавал их Киеву.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ, в отношении жителя Тюменской области», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Мужчина задержан и арестован по решению суда.

Накануне также сообщалось, что в Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.

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#мужчина
#рф
#госизмена
#фсб
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«Сдались без боя»: Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
«Центр»: два наемников из иностранного легиона ВСУ попали в плен под Кременной
15 ноября 2023, 10:47

Фото: iStock/Sinenkiy

ВС РФ взяли в плен двух грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Центр».
По словам российского военного, на кременском направлении у позиций ВС РФ были обнаружены два бойца противника. Ими оказались грузинский наёмники из второго «Интернационального легиона обороны Украины». Обоих взяли в плен.

Один из пленных пояснил, что они должны были сменить бразильских снайперов, однако заблудились.

«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — передает РИА Новости слова грузинского наемника Георгия Чубетидзе.

По его словам, они сдались российским военным без боя.

Накануне Чубетитдзе также рассказывал, что в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.

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ВСУ пытаются оживить контрнаступление
WSJ: украинские военные пытаются возобновить контрнаступление
15 ноября 2023, 10:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Морпехи ВСУ перебрасывают свои силы через Днепр, чтобы атаковать российские позиции. Так пишет обозреватель издания The Wall Street Journal Мэтью Люксмур.
Уточняется, что украинские морпехи планируют оживить контрнаступление, совершив дерзкие переходы через реки, протекающие на Украине. По словам журналиста, ВСУ в составе небольших групп пытаются перейти реку Днепр.

«В настоящее время командование ВСУ стремится усилить свое присутствие на потерянных территориях. Представители киевского режима сосредоточились на стягивании западной военной техники», – считает Люксмур.

При этом, по его словам, сами украинские военные говорят, что данная попытка наступать скорее всего будет последней.

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#военные
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#армия россии
#всу
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Последние новости СВО: обстановка на Днепре, где ВС РФ сорвали наступление ВСУ
15 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/Evgeny555

Российским военным удалось перехватить инициативу на нескольких направлениях. Противник продолжает идти в атаку, лишаясь личного состава и техники западного образца. Военные эксперты уверены, что вскоре ситуация на линии фронта окончательно обернется в пользу ВС РФ. О том, где имеет тактические успехи российская армия, и где пытается атаковать противник, читайте в материале «Радио 1».

Спецназ уничтожил украинский БМП под Клещеевкой


Бойцы отряда специального назначения «Сибирь» уничтожили боевую машину пехоты противника под Клещеевкой. Об этом пишет издание РИА Новости. Командир отряда сообщил, что ВСУ на протяжении нескольких дней «нагло и дерзко» обстреливали российские позиции под населенных пунктом из БМП. Спецназ «Сибирь» обнаружил позицию противника и уничтожил его боевую машину.

Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами
Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами

Левый берег Днепра будет очищен от ВСУ в ближайшие дни


Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ потерпели неудачу при попытке перебросить свои подразделения на левобережье Днепра. Об этом он рассказал изданию «Известия».

Эксперт выразил уверенность в том, что к 27 ноября на левом берегу Днепра не останется вражеских формирований. Он пояснил, что те небольшие группы, которые сформированы ВСУ, будут разгромлены российской артиллерией.

В Киеве объявили воздушную тревогу


Минувшей ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале городской администрации украинской столицы. Информации о разрушениях в настоящее время нет.


ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении


Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

Украинские войска пошли в наступление в направлении населенного пункта Работино, однако были разгромлены ВС РФ, пишет издание Myśl Polska. Авторы статьи пояснили, что командование ВСУ бросило основные силы и технику в бой за Работино, однако военные попали в подготовленную российской армией ловушку. Издание также сообщает, что значительное число бойцов ВСУ и иностранной техники были уничтожены на минных полях.

Последние новости СВО


Российские военные пытаются вернуть позиции под Бахмутом. Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ удалось на 500 метров продвинуться под Берховским водохранилищем.

Продолжаются операции по охвату Авдеевского укрепрайона. Командование российскими войсками приняло решение об уничтожении позиций массированным огнем.

Также российские бойцы имеют успех под Клещеевкой. ВС РФ закрепились на северном направлении поселка и сумели продвинуться вдоль лесопосадок.

Обстановка на северном фланге стабилизируется. ВС РФ вытеснили врага из населенного пункта Степовой. Также российским военным удалось расширить зону контроля возле села Первомайского.
 
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#всу
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#сво
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#контрнаступление
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Армия России медленно сжимает клещи вокруг Авдеевки — карта, видео
Российские войска продолжают операцию по охвату Авдеевки
15 ноября 2023, 09:22

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На Авдеевском направлении российские войска планомерно ведут наступление сразу на нескольких участках. Клещи вокруг обороняющихся частей ВСУ продолжают медленно сжиматься.
Атаки ведутся в районе населенных пунктов Степовое, Северное, Первомайское, а также к западу от Каменки, возле водоочистной станции. В Степовом российским бойцам удалось занять окраинные дома, сообщают военкоры «Русской весны» в своем телеграм-канале. Части ВС РФ стремятся пробить брешь в обороне противника, одновременно проводя атаки севернее и южнее села.

Киевские военные аналитики высказываются осторожно относительно возможности удержать Авдеевский узел обороны. Российские военные продолжают штурмовать район коксохимзавода, стараясь создать плацдарм на окраине промзоны. Противник признает, что взятие частями ВС России Красногоровки и Каменки в начале года оказали большое влияние на общую расстановку сил не в пользу Киева.





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#дома
#всу
#вс рф
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#атака
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Politico: Поставляемые Украине истребители F-16 будут ремонтироваться в Европе
15 ноября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Истребители-бомбардировщики, поставляемые Киеву западными союзниками, будут проходить серьезный ремонт в странах Европы, в том числе в Польше. Легкие повреждения специалисты Пентагона надеются научить устранять украинских техников.
Об этом рассказал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обучению Билл Лаплант в ходе пресс-конференции, организованной изданием Politico. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по организации ремонтных баз F-16, выведенных из строя в ходе спецоперации. В то же время задачу обучения украинского персонала простейшему ремонту на аэродромах он назвал настоящим вызовом.

Также заместитель главы американского ведомства рассказал, что западные военные и технические специалисты намерены дистанционно консультировать украинских коллег в области эксплуатации и обслуживания самолетов. 

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что поставки Киеву союзниками истребителей F-16 не способны коренным образом повлиять на ход конфликта Украины и России. Такого же мнения придерживается глава американских ВВС Фрэнк Кендалл.

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#ремонт
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Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами
15 ноября 2023, 07:42

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру прифронтовых городах на краснолиманском направлении, об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«За последнее время участились случаи использования ВФУ (Вооруженными формированиями Украины) ударных БПЛА для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов», - прокомментировал ситуацию Марочко. 

По его словам, ВСУ наносят удары беспилотниками по жилым домам, линиям электропередач, а также объектам, обеспечивающим подачу газа и электричества.

Ранее в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 11 раз за последние 24 часа, выпустив 52 боеприпаса.

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РИА: Спецназ «Сибирь» уничтожил украинский БМП под Клещеевкой
15 ноября 2023, 07:21

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили БМП ВСУ, который несколько дней обстреливал российские позиции под Клещеевкой, об этом командир отряда рассказал в интервью для «РИА Новости».
«Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства. 

Отмечается, что российские силы вели охоту на БМП в течении нескольких дней. В результате, благодаря слаженной работе с разведкой, ВС РФ заняли позицию, с которой предполагали увидеть вражеский БМП. Противник действительно допустил ошибку и выехал из укрытия, где его поджидали российские военные, и был уничтожен. 

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