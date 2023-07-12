Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Около Херсона проводятся разведывательно-поисковые операции

Около Херсона проводятся разведывательно-поисковые операции

12 июля 2023, 16:41

Фото: РИА Новости

На островах у города Херсон российские штурмовые группы проводят разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщило Минобороны в своём телеграм-канале.
Операция развернулась около Антоновского моста, который соединяет правобережный Херсон с левобережной Херсонской областью, которая стала частью России.

В конце прошлого месяца подразделения украинской армии предпринимали попытки переправы с левого на правый берег Днепра, об этом сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. 1 июля он объявил об «окончательной зачистке» территорий у Антоновского моста.


На следующий день украинские военные вновь предприняли попытку переправы, высадившись на острове Антоновский в районе одноимённого моста. Вскоре Минобороны РФ заявило, что российские военные защитили свои территории, уничтожив противника.

Читайте также:

Российские силы уничтожают остатки боевиков ВСУ, забравшихся под Антоновский мост

Под Антоновским мостом обнаружили иностранных наемников

Сальдо опроверг информацию ВСУ об их закреплении на левом берегу Днепра
#ВСУ
#Херсон
#СВО
Читайте нас в
Зеленский пожаловался на дефицит дальнобойного оружия у ВСУ
12 июля 2023, 14:42

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
«Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос», - заявил глава Украины.

Зеленский отметил, что он будет обсуждать этту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

При этом сам Столтенберг считает, что поставка вооружений на Украину из западных стран является сейчас самой срочной задачей.

Читайте также:

Володин поручил комитету Госдумы проработать организацию выставки пораженной техники НАТО

Столтенберг: Победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам
#Владимир Зеленский
#вооружение
Читайте нас в
Минобороны: ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ
12 июля 2023, 14:25

Фото: iStock/vladj55

Российские подразделения уничтожили склады топлива для техники украинской армии в Одесской области.
В ведомстве отметили, что в результате ударов ВС РФ по складам топлива украинских сил, намеченные цели были поражены. 

Согласно сводке Минобороны РФ, склады топлива уничтожены в населенных пунктах: Малодолинское и Черноморск Одесской области.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие предотвратили попытку украинских войск захватить позиции на Донецком направлении. 
 
Читайте также: 

Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Минобороны: российская авиация поразила склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

#Минобороны
#ВСУ
#склад
#топливо
Читайте нас в
Депутат Колунов передал рации военнослужащим в зоне СВО
12 июля 2023, 12:10

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов передал рации подмосковным бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.
Потребность в рациях высказал депутату один из жителей Подмосковья в ходе личного приема граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба депутата Государственной Думы Сергея Колунова.

Вопрос с приобретением раций решился оперативно, на данный момент устройства уже переданы одному из военнослужащих воинской части 14361-4 и в скором времени их направят в зону СВО.
«Конечно, военным необходимы рации с безопасной связью, с определенным классом шифрования. Да и подразделения желательно укомплектовывать одинаковыми моделями. Мы постарались сделать так. Верим в наших защитников и продолжим оказывать всю необходимую им помощь», — поделился депутат Госдумы Сергей Колунов.
Депутат Сергей Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» регулярно оказывают помощь и поддержку подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Читайте также:

Депутат Колунов пообещал помочь восстановить клинчанам усадьбу Демьяново.

Депутат Госдумы Колунов передал антидроновое ружьё в подмосковный полк.

Депутат Госдумы Сергей Колунов передал интерактивную доску в подмосковную школу.
#Сергей Колунов
#СВО
#спецоперация
#рация
#гумпомощь
#Единая Россия
#Госдума
Читайте нас в
Военный эксперт Живов рассказал о преимуществах службы по контракту
12 июля 2023, 11:20

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Военный блогер, автор Телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов рассказал в беседе с «Радио 1» о преимуществах службы по контракту.
«Достаточно высокая заработная плата, свыше 200 тысяч рублей, а дальше в зависимости от региона выплачиваются различные подъёмные, льготы на коммунальные услуги, отсрочка банковских кредитных платежей, право на преимущественное поступление детей в высшие учебные заведения бесплатно. Всё зависит ещё от того, на сколько человек подписывает контракт. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы военнослужащие приходили на длительный срок в армию, поэтому, чем длиннее контракт, тем большее количество преференций получают военнослужащие. Плюс есть премии за подбитую технику, за уничтоженные танки и сбитые самолёты», – сообщил эксперт.
Московский областной пункт отбора в Балашихе примет всех желающих заключить контракт для прохождения военной службы. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 

Россиянин, заключивший контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных. 

Основные преимущества, которые получат добровольцы, подписавшие контракт для прохождения службы в зоне СВО, следующие: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей. 

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Читайте также:

Военный эксперт Шурыгин рассказал о большом пакете льгот для контрактников

Полковник в отставке Кнутов рассказал об условиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе

Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах
#служба
#контракт
#СВО
Читайте нас в
Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
12 июля 2023, 11:09

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
Он также добавил, что российские подразделения пошли в атаку на Авдеевском направлении. Об этом Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live».

Глава региона отметил непростые условия на Авдеевском направлении. Он сообщил об изменении позиций и определенных успехах военнослужащих, несмотря на жесткие условия в северной части района. На указанные направления подтянуты резервы и силы, подчеркнул Пушилин.

Читайте также: 

Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР тяжелой, но полностью контролируемой

Пушилин сообщил, что вся Клещеевка находится под контролем ВС РФ

Пушилин оценил первый этап контрнаступления ВСУ

#Пушилин
#ВС РФ
#наступление
#Авдеевское направление
Читайте нас в
Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ
12 июля 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость немецких танков Leopard оказалась лишь нелепым мифом.
Он пояснил, что распространение информациии о неуязвимости танков была пиаром и мифом, который нужно резвеять. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.

Политик заявил, что на поле боя немецкие танки не показали эффективности, о которой говорил Запад. Техника никак не зарекомендовала себя в бою и оказалась лишь мифом, подчеркнул он.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», - заключил Рогов. 
Читайте также: 

Танки российской группировки «Восток» отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе

Украинские бойцы боятся ездить на Leopard

Дандыкин: ВС РФ начнут «славную охоту» на Leopard и Bradley

#танки
#ВСУ
#Украина
#Рогов
#Leopard
Читайте нас в
Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском
12 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/zabelin

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ, дислоцированные на купянском участке фронта.
По его словам, иностранные бойцы усилят диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Военный эксперт отметил, что прибыли наемники совместно с техникой и вооружением. По экипировке солдат стало понятно, что прибыли специалисты в области разведывательной деятельности. Марочко сообщил, что солдаты будут переброшены для усиления на купянское направление. Украина стягивает в этот район резервы и дополнительную технику, добавил эксперт. 

Читайте также: 

«РВ»: На Запорожском направлении ликвидированы наемники из США

Иностранные наемники открыто гуляют по городам Украины

RTL: На стороне ВСУ воюют около ста французских наемников


#наемники
#ВСУ
#Украина
#Купянск
Читайте нас в
Военкоры «РВ» показали кладбище американской техники ВСУ на Запорожье
12 июля 2023, 06:58

Фото: iStock/huettenhoelscher

Российские военные корреспонденты продемонстрировали в соцсетях кладбище американской военной техники на Запорожском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»




«Кладбище техники США у Орехова. Бойцы 71-го полка и уничтоженные БМП Bradley на Запорожском фронте. Часть бронемашин уничтожена, а часть из них просто брошена», — отметили военкоры. 

Ранее российское подразделение разведки засняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». Машина была подбита российскими бронебойщиками, которая при этом взорвалась на минных заграждениях на авдеевском направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

WSJ: ВСУ не могут пробить российскую оборону при контрнаступлении

Российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта
#военкоры
#Запорожская область
#военная техника
#СВО
Читайте нас в
Рогов рассказал о взрывах в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях
12 июля 2023, 02:37

Фото: iStock/Zeferli

Сразу в нескольких областях Украины звучат взрывы, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, несколько российских беспилотников «Герань-2» наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

«Работает ПВО ВСУ, что представляет собой наибольшую опасность для местных жителей. ВС РФ, предположительно, нанесла удары по военным объектам ВСУ», — отметил Рогов.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, сейчас воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины. В красной зоне ранее находились Сумская и Полтавская области, сейчас к ним добавились Киевская, Черниговская, Черкасская и Кировоградская области.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

Читайте также:

В Одессе прозвучало несколько взрывов

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепре и о работе систем ПВО

«Зеркало недели»: В Николаевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы
#Владимир Рогов
#взрывы
#Сумская область
#Киевская область
#Украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников