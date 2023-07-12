Около Херсона проводятся разведывательно-поисковые операции

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На островах у города Херсон российские штурмовые группы проводят разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщило Минобороны в своём телеграм-канале.
Операция развернулась около Антоновского моста, который соединяет правобережный Херсон с левобережной Херсонской областью, которая стала частью России.
В конце прошлого месяца подразделения украинской армии предпринимали попытки переправы с левого на правый берег Днепра, об этом сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. 1 июля он объявил об «окончательной зачистке» территорий у Антоновского моста.
На следующий день украинские военные вновь предприняли попытку переправы, высадившись на острове Антоновский в районе одноимённого моста. Вскоре Минобороны РФ заявило, что российские военные защитили свои территории, уничтожив противника.
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В конце прошлого месяца подразделения украинской армии предпринимали попытки переправы с левого на правый берег Днепра, об этом сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. 1 июля он объявил об «окончательной зачистке» территорий у Антоновского моста.
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Анастасия Чинкова