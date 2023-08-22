Около острова Змеиный поражён катер с десантом ВСУ

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В Минобороны сообщили, что самолет ВС РФ второй за сутки уничтожил украинский военный катер в Черном море. Судно противника уничтожено вблизи острова Змеиный.
На катере противника находилась группа украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве. Быстроходное судно ВСУ было уничтожено в 11:00 мск. Отмечается, что катер был иностранного производства.
За сутки катер стал вторым уничтоженным судном силами российских подразделений. Прежде, в акватории Черного моря был выявлен и обезврежен катер, целью которого был сбор разведывательных данных. Российский истребитель уничтожил плавательный аппарат противника.
Ранее сообщалось, что русский командир вывел бойцов из окружения, а сам остался с раненым товарищем.
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За сутки катер стал вторым уничтоженным судном силами российских подразделений. Прежде, в акватории Черного моря был выявлен и обезврежен катер, целью которого был сбор разведывательных данных. Российский истребитель уничтожил плавательный аппарат противника.
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Анастасия Крестьянова