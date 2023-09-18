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Подразделения группировки Вооружённых сил РФ «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении две разведывательных и одну штурмовую группу украинской армии в районе Приютного (Донецкая Народная Республика), сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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