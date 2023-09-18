«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ

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Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал заявление американского предпринимателя Илона Маска о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления.
Ранее Илон Маск в соцсети X написал, что Украина понесла огромные потери в ходе контрнаступления. Тем самым американский бизнесмен раскритиковал действия страны.
По словам Литовкина, слова Маска не нужно рассматривать как выступление против Украины или Байдена, который постоянно заявляет об успехе контрнаступления.
Военный обозреватель уточнил, что Маск просто констатирует факт, а именно заявляет об очевидно провальном плане США, а также о том, что слова Байдена об успехах ВСУ – это оправдание огромных американских затрат.
Также Литовкин добавил, что неудачи ВСУ в ходе контрнаступления связаны с США и НАТО, которые подталкивали украинских военных быстрее пробираться вперёд без точной тактики и прикрытия с воздуха.
В заключение беседы с «Вечерней Москвой» Литовкин заявил, что Украина потеряла свыше 71 тысячи бойцов, в то время как за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потеряла 15 тысяч солдат.
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По словам Литовкина, слова Маска не нужно рассматривать как выступление против Украины или Байдена, который постоянно заявляет об успехе контрнаступления.
Также Литовкин добавил, что неудачи ВСУ в ходе контрнаступления связаны с США и НАТО, которые подталкивали украинских военных быстрее пробираться вперёд без точной тактики и прикрытия с воздуха.
В заключение беседы с «Вечерней Москвой» Литовкин заявил, что Украина потеряла свыше 71 тысячи бойцов, в то время как за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потеряла 15 тысяч солдат.
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Анастасия Чинкова