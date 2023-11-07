«Они потеряют больше»: В США предрекли исход СВО для Украины

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Если Украины продолжит вести боевые действия против России, то рискует потерять еще больше городов, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media.
«Это стратегическое поражение Украины. Чем дольше они будут сопротивляться, тем больше они потеряют. Если они продолжат военные действия, то потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению бывшего разведчика, для главы Украины Владимира Зеленского конец уже понятен: скорее всего его уничтожат военные его же армии.
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Евгения Парфентьева