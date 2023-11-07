«Они потеряют больше»: В США предрекли исход СВО для Украины

Россия отправила запрос на проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны украинских вооруженных сил в Донецке.

Первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. Заседание назначено на 8 ноября в 23:00 по московскому времени.



Сегодня украинские Вооруженные Силы провели одну из наиболее масштабных воздушных атак на столицу Донецкой Народной Республики в последние несколько месяцев, что привело к более чем 20 погибшим.



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