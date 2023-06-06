Онлайн-услугой постановки на воинский учёт воспользовались 5 тыс жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Электронную услугу запустили полтора года назад в трёх городских округах
Электронной услугой постановки на воинский учёт, запущенной полтора года назад в трёх подмосковных городских округах, воспользовались несколько около 5 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Пилотный проект реализуется военными комиссариатами Одинцовского округа, города Краснознаменск и посёлка Власиха. Сервис доступен для физических лиц на региональном портале госуслуг.
Раньше внести изменения в документы воинского учёта можно было только лично в военном комиссариате. Теперь достаточно подать онлайн-заявление на региональном портале и дождаться решения в личном кабинете.
Решение о постановке на воинский учет, снятии с него или внесении изменений в документы воинского учёта предоставляется за один день. За 15 рабочих дней выдаётся документ воинского учета взамен утраченного или пришедшего в негодность.
Как ранее сообщало «Радио 1», в филиале фонда «Защитники Отечества» открыли дополнительный блок.
Пилотный проект реализуется военными комиссариатами Одинцовского округа, города Краснознаменск и посёлка Власиха. Сервис доступен для физических лиц на региональном портале госуслуг.
Решение о постановке на воинский учет, снятии с него или внесении изменений в документы воинского учёта предоставляется за один день. За 15 рабочих дней выдаётся документ воинского учета взамен утраченного или пришедшего в негодность.
Как ранее сообщало «Радио 1», в филиале фонда «Защитники Отечества» открыли дополнительный блок.
Лора Луганская