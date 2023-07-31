ООН: более двух тысяч жителей погибли на новых территориях РФ с начала СВО

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Уточняется, что в ЛНР и ДНР погибли 758 жителей, при этом 2641 человек ранен. Всего же за время проведения спецоперации погибло 9 369 человек мирного населения, ранены - 16 646. Уточняется, что абсолютное большинство людей стали жертвами «взрывоопасного оружия».
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