ООН отреагировала на критику Подоляка

Фото: iStock/Viktor Sidorov
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нелестные слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка в адрес организации, заявил, что критика — это не новость для ооновцев.
По словам Дюжаррика, ООН продолжает усердную работу.
Ранее Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость».
Напомним, нелестные высказывания об ООН ранее позволил себе украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что ООН не выступает единым фронтом в вопросе давления на РФ.По словам украинского лидера, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», но этого не происходит. Зеленский намекнул, что страны-участницы всемирной организации больше интересуются экономическими отношениям, чем «ценностями».
Читайте также:
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке
Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
Ранее Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость».
Читайте также:
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Американский военкор ужаснулся увиденному в Донецке
Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
Екатерина Коршунова