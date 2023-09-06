ООН прокомментировала поставки Украине снарядов с обеднённым ураном

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Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.
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