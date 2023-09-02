ООН заявила об отсутствии доказательств казни российского морпеха в опорном пункте ВСУ

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не увидело доказательств казни предполагаемого российского морского пехотинца на видео из опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря управления Марту Уртадо.
Как заявила Уртадо, несмотря на общую тревожность представленных кадров, УВКПЧ «не в состоянии определить, были ли допущены нарушения международного гуманитарного права».
Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине подтвердила не менее 25 случаев расправы военных украинской армии над военнопленными из России. Как рассказала глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, все убийства совершались уже после того, как россиян брали в плен. Также, миссия не знала о преследованиях виновных со стороны украинских властей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Миссия ООН признала случаи расправы над российскими пленными на Украине
Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине подтвердила не менее 25 случаев расправы военных украинской армии над военнопленными из России. Как рассказала глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве, все убийства совершались уже после того, как россиян брали в плен. Также, миссия не знала о преследованиях виновных со стороны украинских властей.
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Артем Путинцев