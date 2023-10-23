Оператор дрона-камикадзе назвал уязвимые места танка Abrams

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Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет рассказал о слабых местах танков M1A1 Abrams. Информацию сообщает РИА Новости.
Шкет, воюющий на южно-донецком направлении, рассказал, что характеристики Абрамса известны военным РФ. Оператор объяснил, что эти танки можно атаковать сверху или по кормовой нише с боеприпасами, так как там слабое бронирование. Оператор также заявил, что американские танки не станут неожиданностью для российских военных, так как в военных училищах готовили противостоять именно ему.
Также для Abrams представляют опасность минные поля. Если танк подрывается на мине и не может больше передвигаться, добить его из артиллерии не составит труда. Уничтожить Абрамс могут также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, вооруженные тяжелыми ПТУР «Вихрь», «Атака» и новейшими ЛМУР.
Ранее Минобороны сообщало, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск применяют новейшие решения для привязки к местности при ведении стрельбы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Также для Abrams представляют опасность минные поля. Если танк подрывается на мине и не может больше передвигаться, добить его из артиллерии не составит труда. Уничтожить Абрамс могут также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, вооруженные тяжелыми ПТУР «Вихрь», «Атака» и новейшими ЛМУР.
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Алина Юрчак