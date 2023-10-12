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Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка

Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожил под Авдеевкой танк ВСУ
12 октября 2023, 00:23
Фото: istock / Evgeny555

Фото: istock / Evgeny555


Уральские артиллеристы, входящие в состав Южной группировки войск, уничтожили танк Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки. Танк попытался вмешаться в наступательные операции Вооруженных Сил Российской Федерации, которые продолжаются более суток.



«В один момент, когда движение пехоты нашей группировки замедлилось, танк ВСУ приблизился и начал обстреливать наши позиции. Артиллеристы ответили огнем из гаубиц, и после того, как экипаж противника покинул поврежденную машину, наши разведчики, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбросили гранату ВОГ в открытый люк башни танка», — сообщил боец, участвовавший в уничтожении боевой машины, в беседе с агентством РИА Новости.
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#танк
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Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета
Депутат Рады Южанина: украинский бюджет разворовывают приближенные к власти люди
11 октября 2023, 23:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью телеканалу «Эспрессо» подчеркнула, что украинский государственный бюджет подвергается разворовыванию близкими к власти лицами. Эти действия, по ее словам, привели к ограничению помощи, предоставляемой стране со стороны западных партнеров.
Ранее глава Международного валютного фонда на Украине, Гэвин Грей выразил опасения относительно уменьшения объемов поддержки для Украины. Грей уточнил, что в случае продолжения военных действий и затягивания конфликта, стране необходимо будет усилить внутренние источники доходов, включая налоги и пошлины.

Нина Южанина отметила, что такое заявление со стороны Грея было ожидаемым, и это подчеркивает необходимость укрепления внутренних финансовых ресурсов Украины. Она также выразила серьезные опасения относительно разворовывания средств непосредственно из государственного бюджета. Она утверждает, что к этим действиями причастны лишь те, кто находится близко к власти.

Член Верховной рады подчеркнула, что такие практики приведут к ограничению финансирования Украины из-за ее негативной репутации, и без внешней поддержки страна не сможет обеспечить свои финансовые потребности.

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#налоги
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Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно
Кирби: США будут помогать Украине столько, сколько смогут, но не бесконечно
11 октября 2023, 23:24

Фото: defense.gov

В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объявил, что США не могут обещать бесконечные поставки военной помощи Украине. При этом он сообщил о выделении 200 миллионов долларов в помощь Киеву.
«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной», — заявил Кирби.
Джон Кирби уточнил, что в краткосрочной перспективе США могут оказать поддержку как Украине, так и Израилю. Однако он не конкретизировал, что подразумевается под «краткосрочной перспективой». Отдельно он отметил, что объем оказываемой помощи будет зависеть от интенсивности использования боеприпасов и возможности военно-промышленного комплекса Израиля обеспечивать свою армию снарядами.

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#дома
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Соскин: Залужный не может ответить на наступление ВС РФ под Авдеевкой
11 октября 2023, 23:22

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России наступают в районе Авдеевки в ДНР, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генералитет украинской армии не могут ничем ответить. Об этом экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин заявил на своём YouTube-канале.
«Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки», — сказал Соскин.

Он отметил, что у Киева на исходе деньги и вооружение, ​при этом новые поставки от Запада на фоне конфликта в Израиле могут прекратиться.

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#вооружение
#поставки
#всу
#вс рф
#удар
#днр
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«Чудеса»: Украинцы уже не в силах скрывать восхищение перед техникой ВС РФ
Гуменюк: ВС РФ показывают чудеса технического усовершенствования БПЛА «Ланцет»
11 октября 2023, 22:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы, чудесным образом, продолжают совершенствовать беспилотники «Ланцет», заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в интервью для «Эспрессо».
«Что касается их (российских сил) дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 километров», - прокомментировала ситуацию Гуменюк. 

Ранее на польском портале Interia заявили, что «Ланцет» из арсенала ВС России являются большой проблемой для украинской армии. Среди преимуществ этих БПЛА: маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.

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#беспилотник
#вс рф
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ABC: Киев отчаянно пытается найти оружие для нового удара до наступления дождей
11 октября 2023, 21:02

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские власти отчаянно пытаются найти оружие для ВСУ, прежде чем погода окончательно испортится, пишет ABC News.
«Украина отчаянно ищет больше оружия, чтобы помочь своим войскам отбить позиции у российских подразделений до того, как земля станет рыхлой и топкой», - прокомментировали ситуацию в издании. 

В ABC напомнили, что 11 октября президент Украины Владимир Зеленский нанёс визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы вновь попросить у западных союзников помощи с оружием и боеприпасами. Он также в очередной раз заверил своих коллег, что конфликт с Россией находится на завершающей стадии. 

Однако, сам украинский лидер признался в очевидности рисков снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

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#всу
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«Серьезнейший удар»: На Украине пришли в шок от ситуации в Авдеевке
Соскин: Российские силы нанесли серьезнейший удар по ВСУ под Авдеевкой
11 октября 2023, 20:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские силы нанесли серьезнейший удар по Авдеевке, в то время как украинское командование ничем не может им ответить, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт также напомнил, что деньги, вооружение и боеприпасы у Киева на исходе. При этом, поставки от западных партнеров могут резко прекратиться на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля. 

Ранее издание NYT заявило, что позиции украинской армии находятся под непрекращающимся обстрелом российских войск. Причем военнослужащие РФ применяют при этом самое разнообразное оружие и огневые средства.

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#всу
#сво
#украина
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В Севастополе звучит воздушная тревога
11 октября 2023, 19:50

Фото: istockphoto.com/panophotograph

В Севастополе объявлена воздушная тревога. О ней заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — приводит РИА Новости сообщение Развожаева.

Отмечается, что в это время в городе будет прекращено движение как наземного, так и морского общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в столице и ещё шести областях Украины — Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

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#севастополь
#крым
#спецоперация
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Глава Пентагона рассказал, когда ВСУ стоит ожидать F-16
Глава Пентагона Остин: F-16 появятся у ВСУ не раньше весны 2024 года
11 октября 2023, 19:16

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Шеф Пентагона Ллойд Остин обозначил примерные сроки, когда ВСУ смогут начать боевое применение американских истребителей F-16. По его мнению, это произойдет не ранее весны следующего года.
На пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США отметил, что для достижения хотя бы первичной боеготовности потребуются месяцы тренировок. Он также напомнил, что Соединенные Штаты и некоторые их союзники в Европе уже приступили к переобучению украинских лётчиков и техников, чтобы дать им возможность эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать F-16. Но говорить о какой-то готовности можно будет не ранее весны 2024 года, подчеркнул Остин.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что вопрос возможной поставки на Украину бельгийских F-16 будет решаться не ранее 2025 года.

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#министр
#поставки
#нато
#бельгия
#пилоты
#всу
#украина
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В США назвали дату второго этапа контрнаступления ВСУ
Браун: Украина намерена продолжить контрнаступление зимой
11 октября 2023, 18:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина намерена продолжить контрнаступление зимой, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе.
«Киев намерен продолжить контрнаступления зимой», - прокомментировал ситуацию Браун. 

Генерал также отметил, что осознает всю сложность наступательных операций в зимние месяцы, однако, он считает, что западные союзники Киева делают все возможное, чтобы облегчить эту задачу. 

При этом, ранее полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что западные партнёры находятся в процессе признания провала контрнаступления ВС Украины.

4 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления. Предполагалось, что операция принесет успех уже к концу лета, однако, по состоянию на 11 октября, безуспешное контрнаступление медленно чахнет. При этом, главная цель операции - выход ВСУ к Азовскому морю, так и не была достигнута.

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#всу
#сша
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