Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка

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«В один момент, когда движение пехоты нашей группировки замедлилось, танк ВСУ приблизился и начал обстреливать наши позиции. Артиллеристы ответили огнем из гаубиц, и после того, как экипаж противника покинул поврежденную машину, наши разведчики, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбросили гранату ВОГ в открытый люк башни танка», — сообщил боец, участвовавший в уничтожении боевой машины, в беседе с агентством РИА Новости.Читайте также:
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Артем Кузьмин