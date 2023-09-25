Орехово-Василевка на фланге Артёмовска перешла под контроль ВС РФ

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Орехово-Васильевка, находящаяся на северном фланге Артёмовска, перешла под контроль российских военных. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На северном фланге Артёмовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из н.п.Орехово-Василевка. Проводя атаку наши ребята застали нацистов врасплох - те не ожидали штурма и были вынуждены бежать из посёлка», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что освобождение Орехово-Василевки от ВСУ улучшило тактические позиции российских военных. По его словам, высота посёлка достигает 144 метров над уровнем моря.
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Элина Позднякова