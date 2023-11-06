Ошибки Залужного доведут Украину до катастрофы

Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) неизбежен из-за ошибок их главнокомандующего Валерия Залужного, что приведёт к катастрофическому поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом в интервью изданию Wirtualna Polska заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
«Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — заявил Скшипчак.По его словам, грядущее поражение Украины будет связано прежде всего с тем, что конфликт Москвы и Киева в итоге решится не на поле боя, а «в кабинетах политиков» и дипломатов.
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