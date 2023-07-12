Осколочные ранения получил житель Белгородской области при обстреле ВСУ

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12 июля ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района Белгородской области, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
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Элина Позднякова