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ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии.
Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий, сообщает издание «Страна.ua».
К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.
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*признан террористическим и запрещен в России
К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.
«Все это они производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от циклов «дали — не дали»», —считает Билецкий.По его словам, в российские Вооруженные силы в большом количестве поступают новые управляемые боеприпасы. Наличие которых даст возможность войскам больше не заходить в зону работы украинской системы противовоздушной обороны.
«Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — заявил Андрей Билецкий.Читайте также:
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Мария Фирсова