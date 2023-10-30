«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву

Украинское контрнаступление приостанавливается в направлении к Азовскому морю, а также на Купянском и Авдеевском направлениях, сообщил украинский полковник в отставке, представитель аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк в интервью изданию The Kyiv Independent.