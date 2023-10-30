«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву

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Обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец написала, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.
Моренец считает, что для печального развития событий на Украине существует несколько предпосылок. Первой Моренец назвала неспособность американского президента Джо Байдена объяснить необходимость оказания поддержки Киеву.
По мнению обозревателя, дальнейшая поддержка Украины стоит под угрозой из-за назначения нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи украинским военным, а также возможность возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков.
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По мнению обозревателя, дальнейшая поддержка Украины стоит под угрозой из-за назначения нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи украинским военным, а также возможность возвращение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
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Екатерина Коршунова