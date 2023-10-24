«Осталось совсем мало»: В США раскрыли, что совсем скоро случится с ATACMS на Украине

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Вооруженные силы РФ совсем скоро расправятся с американскими ракетами ATACMS точно так же, как с со снарядами HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для журналиста Стивена Гарднера.
«Помните про HIMARS и Storm Shadow? Русские сделали выводы и разобрались с ними. Мы не слышим о них в последнее время», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
По мнению эксперта, то же самое произойдет и с ATACMS. По его информации, США передали Украине 12 ракет, но в настоящий момент их осталось всего лишь три.
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Евгения Парфентьева