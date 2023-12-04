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Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

04 декабря 2023, 18:42
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО.
Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.

5 ноября на странице Белостоцкого во «ВКонтакте» был опубликован пост, посвящённый его решению уйти на СВО.


«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», —такое послание оставил режиссер.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ. Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ.

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WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении
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#дети
#общество
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WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении
04 декабря 2023, 18:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что на протяжении вооруженного конфликта военные Вашингтона пришли к выводу, что Киев обладает недоработками в базовой военной тактике. На что украинская сторона заявила, что в США не осознают, как ударные беспилотные летательные аппараты и иные технологии изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее  старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.

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#сша
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#ракеты
#киев
#британия
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Украинский пленный рассказал о наказании за спасение раненого товарища
Пленный ВСУ: командование отправило на убой за спасение раненого сослуживца
04 декабря 2023, 17:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Боец ВСУ, попавший в плен к российским силам, рассказал, что командование отправило перевело его в штурмовики после того, как он спал из-под обстрелов тяжелораненого товарища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По его словам, его подразделение стояло два дня под дождем в грязи без какого-либо укрытия.

«Пришел приказ нас поменять. Было темно, раздались выстрелы. Я увидел, что товарища ранило. Я его вынес, за что был наказан командиром роты – "зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то полегче взять"», - рассказал Москвин.

После чего, руководство в качестве наказания перевело его в штурмовики и отправили на позиции. Уже там он попал под российский обстрел, был контужен и попал в плен к ВС РФ.

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#всу
#вс рф
#обстрел
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Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка
Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения
04 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Silent_GOS

Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения.
Такое предположение сделал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, пишет «Лента.ру». по его словам, многие из бойцов ВСУ испытывают панику. 

«Это (бегство) указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. В этом состоянии паники они бросают раненых, убитых, вооружение и сбегают. Всё это указывает на то, что личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт. Командиров не было на позициях, принимать решения было некому», — считает Юрий Кнутов. 
ВСУ продемонстрировали, что на данном участке фронта войска деморализованы. 

Ранее сообщалось, что отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом сообщает портал Weekly Blitz.

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#украина
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Воробьёв перечислил самые частые запросы от семей участников СВО
04 декабря 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди вопросов, чаще других звучащих от семей участников спецоперации, – поступление в вузы, перерасчёты за жилищно-коммунальные услуги и реабилитация. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Где-то звучат вопросы по поступлениям детей в вузы, где-то – бесплатные секции. В летнее время было больше вопросов об отдыхе на море. Перерасчёт ЖКУ – вопрос, который также требует отдельного подхода. Где-то это реабилитация», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор также подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.
«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтёры, и представители власти стараются быть максимально вовлечены в эту работу», – отметил Воробьёв.
Ранее он подчеркнул важность сопровождения семей участников СВО в каждом городском округе. Он рассказал, что регулярно бывает в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества».
 
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#московская область
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Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
04 декабря 2023, 16:54

Фото: iStock/3D_generator

Великобритания передала Киеву дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что правительство Великобритании официально не анонсировало поставки ракет, однако первая информации об их применении на Украине появились еще в прошлом году. Точное число ракет, переданных украинской стороне не называется. 

Напомним, в конце июня Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на российскую армию.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины». 

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В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ
Генерал Коморницкий: ВС РФ перешли к тактике полного уничтожения ВСУ
04 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Об этом пишет Interia, ссылаясь на слова польского генерала Леона Коморницкого.
Он пояснил, что в последние несколько месяцев украинская армия и политики, а также союзные государства сделали несколько ошибок, после которых ВСУ так и не смогли добиться успехов в рамках своего контрнаступления.

Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне. Однако сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. При этом у украинской армии отсутствуют планы по изменению ситуации на линии боевого соприкосновения, что уже в скором приведет к поражению ВСУ.

«Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство», — заключил польский генерал.

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СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость
«Украинская правда»: вопрос отставки Залужного может перестать быть гипотезой
04 декабря 2023, 16:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда».
Издание, ссылаясь на источника, сообщает, что причинами отставки Залужного могут послужить его повышенная откровенность в средствах массовой информации и чрезмерная эмоциональность украинского лидера Зеленского. Однако, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.

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ПВО сбивает вражеские цели в районе Ростовской области
Голубев: в Ростовской области сработали системы ПВО
04 декабря 2023, 15:58

Фото: iStock/vladj55

Системы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области, там идет отработка по вражеским целям за пределами региона. Об этом сообщил глава области Василий Голубев.
«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
 
Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

27 ноября Голубев сообщал, что в Каменском районе силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат, при этом разрушений не земле зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта.


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С начала акции «Доброе дело» из Подмосковья отправили 134 гуманитарных рейса
04 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За всё время проведения акции «Доброе дело» из Московской области было отправлено 134 гуманитарных рейса для жителей новых регионов и участников СВО. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Мы также организовываем сбор пожертвований от людей. Каждый желающий может внести посильное пожертвование, которое пойдёт на решение тех или иных вопросов – закупку продуктов в зону СВО, обмундирования и так далее», – сказал Духин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов. 
Волонтёры Подмосковья продолжают активно помогать семьям участников СВО.  
Они уже отработали свыше 17 тыс обращений. «Помощь требуется абсолютно разная, но часто просьбы очень точечные – принести продуктовый набор, наколоть двора, помочь по хозяйству. А иногда нужно просто внимание, разговор», – поделился зампред.
Ранее сообщалось, что акцию «Доброе дело» придумали школьники, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи.

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