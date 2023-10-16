Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии Новиков ранен на СВО

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Бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков, осужденный за взятку и отправившийся на спецоперацию, был ранен в бою под Макеевкой. Об этом сообщает 19rusinfo.ru.
В 2021 году Новиков был приговорен к 9 годам лишения свободы за взятки от подрядчика.
В конце августа он отправился в зону спецоперации. После подготовки он попал непосредственно в зону боевых действий в качестве рядового стрелка. 11 октября Новиков в составе штурмовой роты мотострелкового полка при выполнении боевых задач под Макеевкой получил множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится в госпитале в Луганской республиканской больнице. Его состояние стабильно.
Ранее военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.
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В конце августа он отправился в зону спецоперации. После подготовки он попал непосредственно в зону боевых действий в качестве рядового стрелка. 11 октября Новиков в составе штурмовой роты мотострелкового полка при выполнении боевых задач под Макеевкой получил множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится в госпитале в Луганской республиканской больнице. Его состояние стабильно.
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Элина Позднякова