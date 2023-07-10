Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Сенцов получил контузию в бою

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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший наказание в России за обвинения в терроризме, заявил о получении контузии в результате столкновения с российскими военнослужащими. Видеозапись, сделанную Сенцовым, разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отметим, что в августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима за обвинение в организации террористического объединения на территории Крыма. Однако в 2019 году он был освобожден в результате обмена пленными между Киевом и Москвой.
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