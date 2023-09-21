Отец бойца ВС РФ уехал на СВО, узнав о ранении сына

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Отец военнослужащего ВС РФ, узнав о ранении своего сына, отправился в зону боевых действия, подписав контракт с Минобороны России. Об этом РИА Новости боец с позывным «Морячок».
«Это (ранение – ред.) случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь», - рассказал «Морячок».
Тогда его отец сказал, что, если сын не может воевать, значит вместо него пойдет он. После восстановления боец вернулся и теперь принимает участие в спецоперации вместе со своим отцом.
Читайте также:
Военный обозреватель Баранец назвал «бредовым» предложение о мобилизации безработных
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины
Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ и где ВСУ перешли в наступление
Элина Позднякова