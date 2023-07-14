«Отслужившие ребята возвращаются вновь»: Военный эксперт Калинин объяснил рост популярности службы по контракту

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Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Вячеслав Калинин рассказал, насколько активно россияне подписывают контракты на военную службу и какую помощь получают военнослужащие и их близкие.
В настоящее время мы наблюдаем возобновление интереса и повышение активности среди наших соотечественников в вопросе подписания документов по службе по контракту. Об этом Вячеслав Калинин рассказал в беседе с «Радио 1».
Специализированные органы, отвечающие за набор контрактников, активно осуществляют свою работу. Военнослужащие оперативно получают все необходимые выплаты, установленные на текущую дату.
Он также добавил, если возникают единичные примеры по задержке выплат или вопросы по оформлению документов, то военнослужащим и участникам СВО рекомендуется взаимодействовать с региональными подразделениями Государственного фонда «Защитники Отечества». Сообщается, что фонд активно функционирует во многих регионах РФ.
Военный эксперт рассказал, что взаимодействовать с фондом необходимо для того, чтобы участники СВО и их семьи могли незамедлительно получить всю необходимую помощь по информационным, правовым и юридическим вопросам.
Он уточнил, что Ветеранское сообщество, «Боевое братство», «Союз десантников России», «Офицеры России» и другие организации продолжают активную поддержку наших военнослужащих и их семей по всем вопросам.
Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.
Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.
К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«Ребята идут охотно, есть примеры, когда уже отслужившие ребята и те, у кого закончился контракт, возвращаются после отпуска и подписывают контракт вновь. Такие случаи не единичны», — отмечает военный эксперт.
«Все законодательные нормы по защите прав указанной категории граждан, принятые после спецоперации, неукоснительно выполняются», — заявил Калинин.
Он также добавил, если возникают единичные примеры по задержке выплат или вопросы по оформлению документов, то военнослужащим и участникам СВО рекомендуется взаимодействовать с региональными подразделениями Государственного фонда «Защитники Отечества». Сообщается, что фонд активно функционирует во многих регионах РФ.
Военный эксперт рассказал, что взаимодействовать с фондом необходимо для того, чтобы участники СВО и их семьи могли незамедлительно получить всю необходимую помощь по информационным, правовым и юридическим вопросам.
«Сотрудникам фонда рекомендовано не только включаться в юридические и правовые вопросы информационного характера, но и активнее участвовать в поддержке семьи военнослужащего. Важно обязательно задавать вопросы чем еще фонд может помочь, когда кормилец выполняет важную для государства задачу. Такие рекомендации и установки существуют», — отметил Калинин.
Он уточнил, что Ветеранское сообщество, «Боевое братство», «Союз десантников России», «Офицеры России» и другие организации продолжают активную поддержку наших военнослужащих и их семей по всем вопросам.
Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.
Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.
К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Екатерина Коршунова