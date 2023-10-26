«Отвратительно»: Американский разведчик поразился наглости командования США

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Американские генералы переходят все границы, заявляя, что украинцы мало умирают на полях спецоперации, рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Эти толстые бесполезные американские офицеры, которые сидят в своих офисах с кондиционерами и говорят, что украинские военные плохо стараются, недостаточно агрессивны, не хотят массово гибнуть — отвратительны», - прокомментировал ситуацию Риттер.Эксперт также перечислил причины, по которым заранее расхваленное контрнаступление ВСУ с треском провалилось. Во-первых, украинские военные заметно уступают российским в профессионализме, во-вторых - ОПК Украины также не идёт ни в какое сравнение с ОПК России. К тому же, российская армия соорудила качественную систему обороны и укреплений, через которые ВСУ не могут пробиться уже несколько месяцев подряд.
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Евгения Парфентьева