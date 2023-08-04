Озвучен радикальный метод защиты российских курортов

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Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для того, чтобы ВСУ прекратили атаки на побережье Крыма и Краснодарского края, необходим радикальный подход, заключающийся в том, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря.
«Есть только один способ, который предотвратит даже попытки атак сил ВСУ на побережье Крыма и Краснодарского края. Он весьма радикален и заключается в том, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря путём освобождения от власти киевского режима Одесской и Николаевской областей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.
Он отметил, что остальные менее фундаментальные меры по защите наших территорий уже предпринимаются российской стороной.
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