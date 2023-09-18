Pais: ВСУ прониклись уважением к российским бойцам

С 1 ноября текущего года все военнослужащие из Белгородской области, принимающие участие в СВО, смогут получать все формы поддержки, в которые также входят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.