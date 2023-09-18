Pais: ВСУ прониклись уважением к российским бойцам

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Военнослужащие ВСУ стали с уважением отзываться о бойцах Вооруженных сил РФ на фоне своего неудачного контрнаступления. Зарубежные издания отмечают, что наблюдается перемена в восприятии противника в рядах украинских солдат.
Журналист отметил, что о своем противнике Владимир говорит уважительно, как и другие солдаты, которых опрашивали для репортажа. Украинец отметил, что он и его товарищи отчетливо видят, что российские бойцы лучше обучены и более опытны. И что самое страшное — лучше вооружены. Украинские военнослужащие теперь понимают, что сражаться с противником, который даже не дает приблизиться к своим позициям и уничтожает западные танки Leopard и Challenger 2 совсем не просто, подытожил корреспондент.
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Александр Бойцов