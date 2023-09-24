Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта

Фото: istockphoto.com/uzhursky
Папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. В ходе беседы с журналистами на борту самолета по возвращении из Марселя, понтифик выразил свою озабоченность этой ситуацией, сообщает Vatican News.
Он выразил надежду на помощь урегулированию ситуации на Украине и выразил тревогу по поводу некоторых стран, которые могут ограничивать поставки оружия, что, по его мнению, может усугубить страдания украинского народа.
Читайте также:
Ватикан опроверг сообщения о российском финансировании
Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
Религиовед Лункин объяснил речь Папы Римского о великой России
Артем Кузьмин