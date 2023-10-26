«Паралич и фиаско»: В ВСУ описали нынешнюю ситуацию на полях СВО

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Вооруженные силы Украины больше могут выносить боевых действий из-за тотального провала контрнаступления и наступления ВС РФ, пишет Onet.
«Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
В издании отметили, что летнее контрнаступление ВСУ, которое подавалось как масштабная и обреченная на успех операция, потерпело сокрушительное поражение. В настоящий момент вся инициатива лежит на стороне российской армией. Особенно тяжелая ситуация для ВСУ складывается на восточном участке линии боевого соприкосновения, где Вооруженные силы РФ наступают с особой интенсивностью.
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Евгения Парфентьева