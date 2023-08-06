Партия Шольца призывает передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

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Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц в первый раз призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Об этом Андреас Шварц заявил в интервью изданию Der Spiegel.
По его словам, контрнаступление ВСУ идёт не так быстро, как хотелось бы, и армия Украины не располагает серьезной авиацией для его поддержки.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.
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По его словам, контрнаступление ВСУ идёт не так быстро, как хотелось бы, и армия Украины не располагает серьезной авиацией для его поддержки.
«Тут остаётся только управляемое оружие, а именно крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть созданные российской армией минные поля и отвоевать территорию», —объяснил Андреас Шварц.По мнению депутата, Берлин теряет время, когда отказывается от поставок крылатых ракет, как это уже было в ситуации с поставками танков.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.
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Мария Фирсова