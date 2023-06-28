Пасечник оценил обстановку в Луганске

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«Изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полета и так далее, наши подразделения ПВО осуществляют борьбу и противодействие указанному виду вооружения, и достаточно эффективно мы сбиваем эти ракеты. Поэтому хочу сказать, что на сегодняшний день обстановка в Луганске достаточно стабильная», - объяснил Пасечник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Андрей Ермак озвучил условие для начала переговорного процесса. По его словам, Украина готова вести переговоры на основании «формулы мира» Владимира Зеленского.