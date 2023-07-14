Пасечник: ВСУ более 20 раз попытались атаковать ЛНР с начала июля

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ с начала июля совершили порядка 20 попыток прорыва российской линии обороны.
«Противник не оставляет попыток прорваться на территорию ЛНР. Только с начала июля подразделения вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что специалисты БПЛА и разведчики вовремя обнаруживали подготовку к наступательным действиям и наносили удары по скоплениям живой силы ВСУ.
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