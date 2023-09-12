ВС РФ за неделю отразили 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
За минувшую неделю ВСУ предприняли не менее 28 попыток пресечения воздушного пространства ЛНР беспилотнками. Все они отражены. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Благодаря грамотным и отточенным действиям специалистов радиоэлектронной борьбы и ПВО отражены 28 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. Враг потерял более 40 единиц БПЛА», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что ВСУ потеряли 230 человек пытаясь прорвать российскую оборону на участках Новодружевск – Григоровка и Артемовск ‒ Клещеевка. Кроме того, враг лишился большого числа вооружения.
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Элина Позднякова