Патрушев сообщил о потерях украинских войск при контрнаступлении

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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: ВСУ в ходе попыток наступления потеряли более 13 тыс. человек
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе заседания заявил, что силами российских подразделений с 4 по 21 июня были уничтожены 246 украинских танков, в том числе 13 - иностранного образца, пишет издание РИА Новости.
Он также рассказал о потере украинской армии живой силы и сообщил, что с начала контрнаступления, ВСУ потеряли более 13 тысяч военнослужащих.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Западе назвали наступление ВСУ «не оправдавшими ожиданий».
Он также рассказал о потере украинской армии живой силы и сообщил, что с начала контрнаступления, ВСУ потеряли более 13 тысяч военнослужащих.
Анастасия Крестьянова