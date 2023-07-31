Патрушев: у раненых украинских бойцов изымают органы для трансплантации

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что раненые украинские военные используются в качестве биоматериала. У них изымают органы для дальнейшей трансплантации. Об этом он рассказал в Петрозаводске, где проходит совещание по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», - заявил Патрушев.
Он связал подобные действия с законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году, о трансплантации, согласно которому трансплантация человеческих органов может проводиться без согласия.
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Элина Позднякова