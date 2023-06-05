Пентагон оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление

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Марк Милли заявил, что пока рано говорить, будет ли контрнаступление Украины успешным
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что нельзя предсказать итоги возможного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает CNN.
По его словам, США и страны Запада сделали все для того, что военнослужащие Украины были готовы к ведению боевых действий. Он также подчеркнул, что власти государств смогли предоставить разведывательную информацию с целью оказания поддержки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил о тяжелой ситуации на флангах Артемовска.
По его словам, США и страны Запада сделали все для того, что военнослужащие Украины были готовы к ведению боевых действий. Он также подчеркнул, что власти государств смогли предоставить разведывательную информацию с целью оказания поддержки.
«Слишком рано говорить о том, что произойдет. Украинцы хорошо подготовлены. США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию для из поддержки», - отметил Милли.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил о тяжелой ситуации на флангах Артемовска.
Татьяна Лаврова