Пентагон: Предоставлять Украине истребители F-16 еще не время

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На сегодняшний день передавать Украине истребители F-16 было бы несвоевременно. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», - объяснил Симс.
Он также уточнил, что подобное решение связано с тем, что Россия располагает обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова