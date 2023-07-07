Пентагон: США готовят для Киева «наименее опасные» кассетные боеприпасы

Фото: iStock/Phototreat
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в случае принятия решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов будут тщательно подходить к выбору таких снарядов.
«Как я упоминал ранее, в случае если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — цитирует Life слова представителя американского оборонного ведомства.
Читайте также:
США продадут Чехии истребители F-35;
Newsweek: Секретную помощь Украине курирует не Пентагон, а ЦРУ;
В США могут разрешить военным употреблять и хранить марихуану.
Диана Аванесян