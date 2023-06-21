Пентагон: В США обсчитались на шесть миллиардов долларов, рассчитывая помощь Украине

Фото: iStock/Diy13
Военная помощь Киеву оказалась завышена на шесть миллиардов долларов
Администрация США переоценила помощь, выделенную Украине за последние два года на шесть миллиардов долларов, из-за чего образовался излишек, сообщает издание Associated Press со ссылкой на Пентагон.
По информации СМИ, просчет произошел из-за того, что в бухгалтерских отчетах указывалась стоимость техники, которая должна быть заменена на складах Пентагона, а не реальная стоимость поставляемого на Украину оружия.
В ведомстве отметили, что образовавшийся излишек сохранять на балансе и потратят на последующую поддержку ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представители СЦКК в ДНР рассказали, как Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из системы РСЗО по Ворошиловскому району Донецка.
По информации СМИ, просчет произошел из-за того, что в бухгалтерских отчетах указывалась стоимость техники, которая должна быть заменена на складах Пентагона, а не реальная стоимость поставляемого на Украину оружия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представители СЦКК в ДНР рассказали, как Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из системы РСЗО по Ворошиловскому району Донецка.
Евгения Парфентьева