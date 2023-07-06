Пентагон: вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов еще рассматривается

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Вопрос о передаче Киеву кассетных боеприпасов до сих пор находится на рассмотрении. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер.
«Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении», - сказал Райдер.
Он также добавил, что штаты имеют различные вариации снарядов такого рода. Таким образом, Райден подчеркнул, что США не планируют передавать Украине устаревшие образцы кассетных боеприпасов.
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