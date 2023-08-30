Пентагон: за информацией об атаках на Россию нужно обращаться к Украине

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Официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн заявил, что США предлагают Киеву самому комментировать свои военные операции на территории России, так как именно Украина несет за них ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Пентагона добавил, что только Украина ответственна за свои действия, поэтому для получения информации об атаках Гарн рекомендовал журналистам обращаться к украинской стороне.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО. Один беспилотник самолетного типа, направлявшийся в Москву, в 3:30 был уничтожен над территорией Рузского района.
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Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.
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Екатерина Коршунова