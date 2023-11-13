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Переброска ВС РФ на «выгодные позиции»: как СМИ «сдали» Днепр, откуда информация

В Кремле прокомментировали появление сообщений о перегруппировке у Днепра
13 ноября 2023, 14:14
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Крупные российские издания опубликовали информацию о том, что командование группировки «Днепр» из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения, приняло решение перебросить войска к востоку от Днепра на более выгодные позиции. Однако позже материалы были удалены. Откуда появилась информация о переброске военных, и что об этом говорят в Минобороны РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Перегруппировка ВС РФ у Днепра


Новостные издания около 10:50 по мск опубликовали информацию о переброске группировки «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Авторы статей ссылались на данные российского оборонного ведомства. Через некоторое время журналисты дали опровержение и заявили, что новость аннулируется «как выпущенная ошибочно».


Ситуация у берегов Днепра в настоящее время


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что на левом берегу Днепра продолжаются бои. Украинская группировка предприняла попытку расширения зоны контроля к югу и намеревалась зайти вглубь лесного массива, однако попала в засаду ВС РФ.

Авторы портала «Военкоры Русской Весны» оценили ситуацию на берегу Днепра как «огненный ад для ВСУ». По их информации канала, ВС РФ наносят массированные удары по врагу, применяя «Солнцепеки» и «Грады».


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Песков о «перегруппировке» войск «Днепра»


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует ход спецоперации на территории Украины, и предоставить реальную информацию о ситуации на фронте могут только в Минобороны РФ.

В Минобороны прокомментировали сообщение о перегруппировке войск «Днепра»


В российском оборонном ведомстве информацию о «перегруппировке» войск «Днепра» назвали провокацией. Об этом представители министерства сообщили изданию РБК.

«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — сообщили в Минобороны РФ.
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#сво
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В ВСУ заговорили об отступлении до Львова
Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова без поддержки Запада
13 ноября 2023, 14:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

В ВСУ заявили, что без поддержки стран Запада им придется отступать до Львова. Об этом пишет издание Daily Beast, ссылаясь на украинских военных.
Уточняется, что страны Запада могут ослабить свое внимание на Украину на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. При этом в ВСУ считают, что при ослаблении внимания США ВС РФ смогут добиться значительных успехов на поле боя. Один из украинских военных отметил, что Украина  не может обеспечить себя вооружением и боеприпасами.

«Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», - цитирует издание слова украинского военного с позывным «Спенсер».

Кроме того, в статье говорится о том, что ВСУ вынуждены будут сократить число используемых боеприпасов в случае продолжения конфликта с Россией.

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Украинцев обвинили в оправдании действий РФ после телефонных разговоров
13 ноября 2023, 14:31

Фото: istockphoto/gorodenkoff

По данным украинских спецслужб, 62-летняя женщина в сентябре - октябре в разговорах по телефону оправдывала действия войск РФ и сравнивала украинский режим с нацистским.
ТАСС пишет, что двум жителям Черкасс и Киева предъявлены обвинения в оправдании действий РФ из-за их разговоров по телефону, во время которых они положительно оценивали действия российских войск. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Обвинения предъявили по статье об оправдании действий РФ.

Обвиняемых заключили под стражу. Расследованием занимается управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Ранее сообщалось, что западные страны сомневаются в своих намерениях по дальнейшей поставке своего вооружения на Украину. По информации Forbes, сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.

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#украина
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#россия
#уголовное дело
#обвинение
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В Британии раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации
Economist: ВСУ с начала СВО потеряли убитыми и ранеными 190 тысяч человек
13 ноября 2023, 14:15

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В США считают, что Украина потеряла не менее 190 тысяч своих военных в конфликте с Россией с начала спецоперации. Такие данные приводит британское издание Economist.
«Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны», - говорится в статье.

При этом добавляется, что порядка 120 тысяч украинских военных были ранены на поле боя.

При этом во Франции считают, что Украина безвозвратно потеряла не менее 200 тысяч военных с начала спецоперации. Такие данные приводит французская газета Liberation. Также в статье говорится, что Украина надеялась быстро провести свое контрнаступление и освободить территории от российских войск. Однако осуществить задуманное не удалось.

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#украина
#всу
#вс рф
#контрнаступление
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Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Курскую область
Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство в Курской области, есть пострадавшие
13 ноября 2023, 13:36

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Глушковском районе Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство, один мужчина получил осколочное ранение. Об этом завил глава региона Роман Старовойт.
«Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Его экстренно госпитализировали в Глушковскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая помощь.

10 ноября Старовойт также сообщал, что украинская сторона обстреляла село Козино в Курской области. Однако тогда никто из местных жителей не пострадал.

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В Запорожье прокомментировали смерть «лучшего танкиста ВСУ»
Рогов: Смерть танкиста Гацанюка - это расплата за беды и горе, принесенные ВСУ
13 ноября 2023, 13:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ликвидация «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка является расплатой за те беды, которые ВСУ принесли на запорожские земли. Такое мнение выразил глава местного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он добавил, что такая участь ждет всех, кто явится в запорожский регион с оружием в руках.
 
Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие российской армии уничтожили экипаж танка Вооружённых сил Украины (ВСУ), которым командовал «лучший украинский танкист» Максим Гацанюк. О его смерти сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области. Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире украинского национального телевидения. Там он рассказывал, что ВСУ «осталось всего ничего» до победы в конфликте с Россией.

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#сво
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#служба
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В Херсонской области погиб мирный житель во время обстрела ВСУ
13 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/RamonCast

В городе Алешки погиб мирный житель и один человек ранен из-за обстрела ВСУ левобережья Херсонской области.
Об этом рассказал журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

«В результате обстрела населенного пункта Алешки один мирный житель погиб. В результате обстрела Новой Каховки один мирный житель получил ранения тяжелой степени», — говорит представитель оперативных служб Херсонской области
ВСУ за день выпустили по Алешкам 11 снарядов, ещё 8 прилетели в Днепряны, 13 — в Крынки. Под обстрелом оказались и многие другие населенные пункты. 

Ранее сообщалось, что звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Ушаков добровольцем отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой.

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#украина
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#херсонская область
#гибель
#военные
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В Минобороны заметили снижение числа попыток атак на ЗАЭС
13 ноября 2023, 11:35

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Количество попыток атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) заметно уменьшилось по сравнению с периодом начала СВО на Украине.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его мнению, взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является продуктивным. 

«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб её инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляют разведку»,— сообщил Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что нарушение безопасности АЭС чревато негативными последствиями не только для территорий, которые находятся рядом с ней, но и для всего мира. 

Специалисты Минобороны регулярно оповещают МАГАТЭ об обстановке на Запорожской АЭС и проводимых на станции измерениях и анализах. С октября прошлого года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом». ЗАЭС регулярно посещали эксперты МАГАТЭ. 

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В Минобороны прокомментировали ложное сообщение о переброске войск «Днепра»

Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации

Минобороны аннулировало новость о переброске группировки «Днепр» на выгодные позиции
#минобороны рф
#новости
#запорожская область
#аэс
#политика
#сво
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В Минобороны прокомментировали ложное сообщение о переброске войск «Днепра»
В Минобороны назвали сообщение о перегруппировке войск «Днепра» провокацией
13 ноября 2023, 11:26

Фото: iStock/0

В Минобороны РФ заявили, что ложное сообщение о перегруппировке войск «Днепра» является провокацией. Об этом сообщает РБК.
«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — заявили РБК в Минобороны.

Напомним, в Сети появилось сообщение якобы от Минобороны РФ, в котором говорилось о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. При этом уточнялось, что после проведения перегруппировки часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления. Практически сразу Минобороны РФ аннулировало данную новость.

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#минобороны рф
#сво
#военные
#всу
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Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации
13 ноября 2023, 11:14

Фото: iStock/inga

Звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет Газета.Ru.
Согласно сообщению, Ушаков добровольно отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Уточняется, что он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой. Сослуживцы попытались вынести его с поля боя, однако в этот момент была сброшена еще одна граната, которая стала смертельной для Ушакова.

Напомним, по заключительной серии «Реальных пацанов» Колян посетил военный госпиталь, где проходят лечение российские военные. Эта серия была посвящена Валентину Ушакову.

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