Перечислены проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при работе с подаренными Западом F-16

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Политолог Богдан Безпалько заявил, что переданные Данией и Нидерландами вооруженным силам Украины реактивные истребители F-16 принесут проблемы украинской армии, поскольку такая техника управляется на английском языке, а также требует время на освоение.
«Кроме изучения языка, полгода-год уйдёт на освоение новой техники. Украинцам придётся всерьез переучиваться. При этом американские самолеты F-16 — устаревшие. Наши истребители Су-57, Су-27 превосходят их. Основная разница в том, что F-16 сам по себе не работает. Эти самолёты нужно интегрировать в целую систему — с танками, артиллерией и пр., чего на Украине сейчас нет», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Безпалько.
Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», военный лётчик Сергей Липовой также заявил о сложностях передачи самолётов F-16 Украине.
«Процесс передачи — это как минимум полгода. Он будет включать в себя длинную цепочку: первое — это изучение и обучение лётчиков, потом получение каких-то пилотажных навыков, затем получение боевых навыков применения этих самолётов, и после этого можно сказать, что они будут готовы к выполнению боевых задач на этих самолётах», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Липовой.
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