Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Киевским властям рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией и отказаться от территорий, с таким заявлением выступил польский полковник Мачей Матысяк в интервью для Wirtualna Polska.
«То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории», - прокомментировал ситуацию Матысяк.
По мнению полковника, об украинском контрнаступлении давно можно забыть, как о провальном плане. Тактика командиров ВСУ, бросающих в бой огромное количество солдат и техники, оказалась явно проигрышной.
Читайте также:
Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО
«С ностальгией вспоминаю годы службы»: Шапкин посетил пункт отбора на СВО в Балашихе
Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»
Евгения Парфентьева