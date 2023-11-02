«Переговоры и отказ от территорий»: В Польше предрекли исход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.