Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Переводчица президента, которая сопровождала его в нескольких поездах, рассказала, что при себе всегда необходимо иметь паспорт и аккредитацию.
«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.
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