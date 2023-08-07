Первая партия Abrams направляется на Украину

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«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», - прокомментировал ситуацию начальник отдела закупок армии США Даг Буш.Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года. Уточняется, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.
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